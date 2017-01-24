Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Массовое чаепитие и шоу потешных огней устроят на Масленицу в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В последний день Масленицы, 26 февраля, в музее-заповеднике "Царицыно" на длинный стол поставят 30 дровяных самоваров объемом от пяти до десяти литров. Бесплатное чаепитие начнется в 14:00 и продлится до 16:00. Ожидается, что посетители выпьют около 200 литров горячего напитка.

Гости парка смогут принять участие в театрализованном шествии со скоморохами, а также в конкурсе на самый дальний бросок валенка и соревновании по командному перетягиванию каната.

Всю масленичную неделю в Царицыне будет работать ярмарка, где можно будет купить блины с разными начинками, сувениры и многое другое.

Искусственное солнце вместо традиционного чучела зажгут в парке Победы на Поклонной горе в Прощеное воскресенье. Конструкцию высотой около пяти метров разместят на трехметровом шесте, на холме у входа в парк.

На площадке воссоздадут фейерверки времен Екатерины II – так называемые потешные огни. Вокруг солнца расставят зажженные холодным огнем мельницы, которые будут вращаться вокруг своей оси со свистом. В итоге рядом с фигурами появится контур из искр разных цветов. На каждой из них расположат небольшие элементы – свистки и горелки.

Сам холм, на котором пройдет огненное шоу, в целях безопасности оградят небольшим забором. Посетители смогут понаблюдать за горящим солнцем и крутящимися мельницами на расстоянии. Шоу начнется около 20:00 26 февраля.