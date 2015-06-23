Подвесной ЗАГС на Живописном мосту может заработать в 2016 году

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Подвесной ЗАГС на Живописном мосту может открыться в 2016 году. Строительные работы на объекте завершены уже давно, осталось решить проблему с лифтами, сообщает Агентство "Москва".

"Там есть одна техническая проблема - это лифты. Ранее планировалось заказать лифты иностранного производства, но по экономическим соображениям контракт пересмотрели", - приводит агентство слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, была проделана колоссальная работа, и ЗАГС получился "прекрасным, с шикарным видом".

В ЗАГСе на Живописном мосту будет два зала. Главный - со смотровой площадкой - будет находиться на подвесной конструкции, второй - на земле. Доставлять брачующихся в подвесной зал будут уникальные лифты, которые смогут двигаться по кривой дуге.

Отметим, что изначально открыть дворец бракосочетаний планировалось в 2014 году. Однако к этому времени не удалось решить технические вопросы, связанные с обустройством лифтов.

Живописный мост через Москву-реку открылся в Серебряном бору в 2007 году. Возможность "подвеса" смотровой площадки в пролете Живописного моста была заложена в первоначальном проекте. Там планировали разместить ресторан или телестудию, однако впоследствии решили организовать отдел ЗАГС.

