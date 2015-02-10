Впервые с 80-х годов в Москве зарегистрировано 100 тысяч браков за год

В 2014 году жители Москвы заключили более ста тысяч браков

В Москве впервые после 80-годов зарегистрировано более 100 тысяч браков за год. Это связано с политикой города в отношении молодых семей и открытием новых учреждений ЗАГС, сообщила журналистам начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева.

Всего в 2014 году в столице было зарегистрировано почти 100,5 тысячи браков - на 3,9% больше, чем в 2013 году. 71% мужчин и 53% женщин вступили в первый брак, в возрасте от 25 до 34 лет заключили брак 56% мужчин и 53% женщин, передает корреспондент M24.ru.

"В прошедшем году было зарегистрировано 100 тысяч 483 брака. Резкое увеличение количества брака связано, на мой взгляд, с политикой города по отношению к молодым семьям, а также открытие двух дворцов бракосочетаний на ВВЦ и музейном комплексе "Коломенское", - сказала Муравьева.

По ее словам, оба новых ЗАГСа пользуются популярностью, всего в этих дворцах было зарегистрировано уже 2,4 тысячи браков.

Она отметила, что в последнее десятилетие рост браков в столице носил скачкообразный характер. То есть если в один год был рост, то на следующий год был резкий спад. И только два последних года наблюдается стабильный рост числа зарегистрированных браков.

Более 15 тысяч браков в прошлом году было заключено с иностранцами, больше всего с участие граждан Украины (4,8 тысячи), Молдовы (2 тысячи), Узбекистана (1,2 тысячи) и Киргизии (1,3 тысячи), из стран дальнего зарубежья - Турции (221 гражданина), Германии (161), Израиля (152), Афганистана (128), Италии (115), Великобритании (113) и США (97).

По сравнению с 2013 годом незначительно снизилось количество разводов - до 45,4 тысячи (на 303 развода меньше, чем в позапрошлом году).

Ранее пресс-секретарь столичного управления ЗАГС Евгения Смирнова сообщила, что более тысячи пар поженятся 14 февраля, в День всех влюбленных.

По ее словам, 14 февраля на регистрацию брака в Москве подано 1,07 тысяч заявлений. В 2014 году в этот день заключили 831 брак. Смирнова напомнила, что в этом году праздник выпадает на субботу, отметив, что количество заключенных браков напрямую зависит не от даты, а от дня недели.