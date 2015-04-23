Прокуратура требует признать Васильеву виновной по делу "Оборонсервиса"

Евгения Васильева. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Прокуратура потребовала признать виновной фигурантку дела "Оборонсервиса" Евгению Васильеву, сообщает Агентство "Москва".

На заседании суда представитель гособвинения заявил, что вину Васильевой следует считать доказанной по всем пунктам предъявленного ей обвинения. "Она разработала план хищения средств ОАО "Оборонсервис" в целях личного обогащения путем обмана с последующей легализацией преступных доходов", – заявил прокурор.

Ранее сообщалось, что Минобороны отказались от иска на 2,2 миллиарда рублей к Евгении Васильевой и другим фигурантам дела о хищениях. Речь идет об акциях 31-го Проектного института, которые вернули министерству еще в 2013 году.

При этом в СКР заявили, что обвинения с Васильевой снимать не будут. По словам руководителя пресс-службы СКР Владимира Маркина, это "не говорит о том, что ущерб от преступления стал меньше – он как был 3 миллиарда рублей, так и остался".

Напомним, Евгения Васильева является главной фигуранткой "дела Оборонсервиса". По версии следствия, она, будучи главой департамента имущественных отношений МО, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

По мнению следователей, Васильева намеренно ввела Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственность по заниженным ценам. Сама Васильева убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова, однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.