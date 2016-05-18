Двое мужчин получили срок за попытку сбыта наркотиков в Подмосковье

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Дмитровский городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы двоих граждан Таджикистана Насима Сатторова и Бахриддина Мирзоалиева, признанных виновными в покушении на сбыт около 2,5 килограмма героина, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Суд установил, что Сатторов и Мирзоалиев совместно с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались сбыть на территории Дмитровского и прилегающих к нему районов Подмосковья крупную партию героина.

Однако преступный умысел не был доведен до конца, так как 21 января 2016 года они были задержаны сотрудниками УФСКН по Московской области. Из незаконного оборота было изъято около 2,5 килограмма героина.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях строгого режима. За осужденными остается право обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним, в конце апреля за аналогичное преступление были осуждены двое других граждан Таджикистана. Сайфиддин Бабаев и Мухибулло Курбонов были приговорены к 16 и 15 годам соответственно.

Как установлено, в Московской области они получили от соучастников две сумки с 42 килограммами героина, которые привезли по месту своего проживания в столицу.