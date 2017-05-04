Лжесоздателя "Кунг-фу Панды" отправят в тюрьму на два года

Американский мультипликатор Джейми Гордон, выдававший себя за создателя героев и сюжета ленты "Кунг-фу Панда", приговорен к двум годам лишения свободы, сообщает The Guardian. Кроме того, Гордону придется выплатить киностудии DreamWorks 3 миллиона долларов – именно столько компания потратила на судебные издержки.

В ноябре 2016 года Джейми Гордона признали виновным в мошенничестве и даче ложных показаний.

51-летний мультипликатор заявил о своих правах на "Кунг-фу Панду" в 2011 году. Он обвинил DreamWorks в том, что она украла идею и образы мультфильма и подал на компанию в суд. За нарушение авторских прав мультипликатор потребовал от студии 12 миллионов долларов.

На условия мультипликатора DreamWorks не согласилась. Судебный процесс затянулся на два года. Юридические расходы стоили компании три миллиона долларов.

Гордон действительно рисовал панд и сочинял про них истории, но, как пояснили прокуроры, его работы не имели почти ничего общего со стилистикой оригинальной картины.

Прокуроры также сообщили, что после выхода трейлера "Кунг-фу Панды" Гордон подправил свои рисунки так, чтобы они напоминали персонажей мультфильма. Кроме того, он изменил даты рисунков и приписал своим историям название: "Сила Кунг-фу панды".

Также выяснилось, что Гордон в своих набросках подражал рисункам из книжки-раскраски "Король Лев" от студии Disney. Как пояснили прокуроры, он удалил из своего компьютера доказательства и солгал об этом под присягой.

Ранее студия Disney была втянута в аналогичные разбирательства из-за обвинений в краже идей для мультфильма "Зверополис" и серии картин "Пираты Карибского моря".