В МИГСУ открылась новая кафедра

"Интервью": Декан МИГСУ Игорь Барциц об открытии новой кафедры

В Международном институте госслужбы и управления академии народного хозяйства при президенте РФ открылась новая кафедра - экономики, финансового контроля и государственного аудита. Поддержку кафедре оказывается Счетная палата России.

Руководителем кафедры согласился выступить зампред Счетной палаты, доктор экономических наук Валерий Горегляд. Студентам будут гарантированы стажировки, практики, привлечение практиков из счетных органов.

"Мой студент - это прежде всего интеллигент, мотивированный на учение молодой человек или девушка. Бал ЕГЭ - это очень важно, но так как системы доверия к ЕГЭ пока у нас не сформировано, я очень большие надежды возлагаю на общую мотивацию к учебе, стремление к образованию и интеллигентность абитуриента", - сообщил "Москве 24" декан вуза Игорь Барциц.

По его словам, в настоящее время наиболее популярной кафедрой является государственное муниципальное управление. Кроме того, большим спросом пользуются различные экономические специальности.