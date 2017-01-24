Форма поиска по сайту

24 января 2017, 10:35

Общество

M24.ru покажет, как найти работу

24 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" пройдет пресс-конференция, посвященная трудоустройству молодежи. Речь пойдет о результатах работы "Центра занятости молодежи" и государственной поддержке. Также на пресс-конференции будут озвучены условия акций и мероприятий, которые студенческие организации планируют провести в 2017 году. Выступающие расскажут о фестивале "Российская студенческая весна", проектах "Российские интеллектуальные ресурсы" и "Студенческий дозор".


Пресс-конференцию проведут:

  • директор ГКУ "Центр занятости молодежи" Роман Шкут;
  • председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий;
  • председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийский студенческий союз" Олег Цапко.

Смотрите трансляцию на этой странице 24 января в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

