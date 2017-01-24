M24.ru покажет, как найти работу

24 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" пройдет пресс-конференция, посвященная трудоустройству молодежи. Речь пойдет о результатах работы "Центра занятости молодежи" и государственной поддержке. Также на пресс-конференции будут озвучены условия акций и мероприятий, которые студенческие организации планируют провести в 2017 году. Выступающие расскажут о фестивале "Российская студенческая весна", проектах "Российские интеллектуальные ресурсы" и "Студенческий дозор".



Пресс-конференцию проведут:



директор ГКУ "Центр занятости молодежи" Роман Шкут;



председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий;



председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийский студенческий союз" Олег Цапко.

