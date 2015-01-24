Куда пойти студенту в Татьянин день: бесплатные катки и хоккейный поединок

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
25 января в России традиционно отмечается Татьянин день, он же День студенчества. Бесплатные катки, выставка МГУ и хоккейный поединок: M24.ru рассказывает, где учащимся отметить "профессиональный" праздник.
Постепенно Татьянин день превратился в праздник всего студенчества. С 2005 года официальное название этого праздника - День российского студенчества.
Отправляемся кататься на коньках
В Татьянин день катки столичных парков для студентов станут бесплатными. Предъявив студенческий билет, можно будет свободно встать на лед в "Сокольниках", "Царицыне", парке "Красная Пресня", Саду "Эрмитаж", Парке Горького и других живописных зонах отдыха (полный список ищите здесь).
Парки также подготовят для студентов разные интерактивные программы: ледовые дискотеки, розыгрыши, конкурсы.
Болеем за звезд студенческого хоккея
Фото: studentsport.ru
Гостей Парка Горького 25 января ждет еще одно ледовое развлечение: звезды студенческого хоккея проведут здесь поединок. Зрителями смогут стать все желающие.
На лед выйдут сильнейшие хоккеисты из студенческих лиг Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова, Новосибирска, Казани, Магнитогорска и Омска. Кстати, награды победителям вручит министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
Начало - в 13.00.
Слушаем Женю Любич на ВДНХ
Женя Любич. Фото: vdnh.ru
На сцене главного катка ВДНХ устроят музыкальные концерты. В 20.00 выступит группа Hoola Hoop, а в 22.00 – Женя Любич, известная своей работой с французским проектом Nouvelle Vague. Каток будет работать до полуночи (на час дольше обычного), по студенческому билету с 20.00 можно будет получить скидку и покататься за 350 рублей.
Знакомимся с историей МГУ
Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий
В этом году Московскому государственному университету имени Ломоносова, который 25 января отмечает день рождения, исполняется 260 лет. В честь юбилея в Музее Москвы открылась выставка, посвященная истории одного из главных российских вузов.
Здесь можно увидеть расписание лекций 1820-х и 1910-х годов, студенческий билет 1840-х, учебные пособия по арифметике и грамматике конца XVIII-начала XIX веков.
Делаем обложки на студенческий в "Этномире"
В "Этномире" Татьянин день будут праздновать не 25 января, а заранее – 24. Здесь предложат посетить творческие мастер-классы: гости Дня студентов будут создавать ловца снов, обложки на студенческий билет и резные свечи.
При предъявлении студенческого билета в "Этномире" дадут бесплатный билет в парк и 40-процентную скидку на проживание в местных отелях 24 и 25 января. Девушки по имени Татьяна пользуются теми же привилегиями.
Фото: wikimedia.org/Media123
Как добраться до "Этномира""Этномир" находится неподалеку от Наро-Фоминска, в 111 километрах от Москвы. Доехать до него на собственном автомобиле можно по Киевскому или по Минскому шоссе. Парковка у входа в парк бесплатная.
Каждый выходные в 10.00 от станции метро "Молодежная" в "Этномир" отправляется автобус, стоимость проезда – 1000 рублей для взрослых и 800 для детей. В стоимость входит билет в парк. В сторону столицы автобус выезжает в 19.00.
Кроме того, добраться до "Этномира" можно от станции Балабаново. До нее идет электричка с Киевского вокзала. Далее нужно будет взять такси.