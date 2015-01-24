Куда пойти студенту в Татьянин день: бесплатные катки и хоккейный поединок

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

25 января в России традиционно отмечается Татьянин день, он же День студенчества. Бесплатные катки, выставка МГУ и хоккейный поединок: M24.ru рассказывает, где учащимся отметить "профессиональный" праздник.

Татьянин день сначала отмечался в России как день рождения Московского государственного университета. Указ о его открытии подписала в 1755 году императрица Елизавета Петровна. Татьянин день сначала отмечался в России как день рождения Московского государственного университета. Указ о его открытии подписала в 1755 году императрица Елизавета Петровна. Постепенно Татьянин день превратился в праздник всего студенчества. С 2005 года официальное название этого праздника - День российского студенчества.



Отправляемся кататься на коньках

В Татьянин день катки столичных парков для студентов станут бесплатными. Предъявив студенческий билет, можно будет свободно встать на лед в "Сокольниках", "Царицыне", парке "Красная Пресня", Саду "Эрмитаж", Парке Горького и других живописных зонах отдыха (полный список ищите здесь).

Парки также подготовят для студентов разные интерактивные программы: ледовые дискотеки, розыгрыши, конкурсы.

Болеем за звезд студенческого хоккея

Фото: studentsport.ru

Гостей Парка Горького 25 января ждет еще одно ледовое развлечение: звезды студенческого хоккея проведут здесь поединок. Зрителями смогут стать все желающие.

На лед выйдут сильнейшие хоккеисты из студенческих лиг Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова, Новосибирска, Казани, Магнитогорска и Омска. Кстати, награды победителям вручит министр образования и науки Дмитрий Ливанов.

Начало - в 13.00.

Слушаем Женю Любич на ВДНХ

Женя Любич. Фото: vdnh.ru

На сцене главного катка ВДНХ устроят музыкальные концерты. В 20.00 выступит группа Hoola Hoop, а в 22.00 – Женя Любич, известная своей работой с французским проектом Nouvelle Vague. Каток будет работать до полуночи (на час дольше обычного), по студенческому билету с 20.00 можно будет получить скидку и покататься за 350 рублей.

Знакомимся с историей МГУ

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

В этом году Московскому государственному университету имени Ломоносова, который 25 января отмечает день рождения, исполняется 260 лет. В честь юбилея в Музее Москвы открылась выставка, посвященная истории одного из главных российских вузов.

Здесь можно увидеть расписание лекций 1820-х и 1910-х годов, студенческий билет 1840-х, учебные пособия по арифметике и грамматике конца XVIII-начала XIX веков.

Делаем обложки на студенческий в "Этномире"

В "Этномире" Татьянин день будут праздновать не 25 января, а заранее – 24. Здесь предложат посетить творческие мастер-классы: гости Дня студентов будут создавать ловца снов, обложки на студенческий билет и резные свечи.

При предъявлении студенческого билета в "Этномире" дадут бесплатный билет в парк и 40-процентную скидку на проживание в местных отелях 24 и 25 января. Девушки по имени Татьяна пользуются теми же привилегиями.

Фото: wikimedia.org/Media123