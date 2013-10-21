В Москве пройдет конференция по оказанию бесплатной юридической помощи

Фото: ИТАР-ТАСС

29 октября в Москве пройдет четвертая ежегодная студенческая научно-практическая конференция "Правовая культура в молодежной среде: тенденции и перспективы роста". Она состоится в рамках Московской студенческой дискуссионной площадки, сообщили в Мосгордуме.

Конференция проводится для обмена опытом между вузами по вопросам оказания бесплатной правовой помощи жителям студентами и аспирантами столичных вузов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 200 человек. Дискутировать будут представители департаментов культуры и образования Москвы, префектуры ЦАО, Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты Москвы, преподаватели столичных вузов, участвующих в развитии клинического образования, студенты, работающие в юридических клиниках, представители органов студенческого самоуправления 100 крупнейших вузов столицы.

Отметим, что с 2010 года в Москве оказывается бесплатная правовая помощь жителям города по трем направлениям: юридические консультации, правовые лекции и уроки толерантности в школах. Так, в 2012 году в Центральном округе столицы открылось несколько бесплатных юридических клиник.

По предварительным итогам, которые подвели на прошлой студенческой конференции, юридическая поддержка требуется людям по вопросам семейного, жилищного, гражданского и земельного права.