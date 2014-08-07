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Общество

07 августа 2014, 09:57

Студенты-иностранцы покажут туристам центр Москвы

студенты туризм проекты туристы Россия глазами иностранцев

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 7 августа, в Москве пройдет первое мероприятие в рамках всероссийского проекта "Россия глазами иностранцев", запущенного международной студенческой организацией AIESEC. В проекте примут участие 28 иностранных студентов и недавних выпускников зарубежных вузов из 14 стран мира.

Как рассказала M24.ru организатор акции Инесса Трегубова, участники проекта вместе с представителями Молодежного волонтерского туристского центра проведут экскурсии для иностранных туристов по центру Москвы. Волонтеры будут работать на Арбате, Площади Революции, Кузнецком мосту и Болотной набережной.

"Сначала русские ребята проинструктируют их, а потом иностранцы будут рассказывать туристам о месте, где они находятся", - пояснила она. Мероприятие будет проходить с 11.00 до 13.00, а затем - с 15.30 до 17.30.

Трегубова добавила, что "волонтеры будут общаться с туристами на английском, но если они встретят своих соотечественников, то разговаривать будут на родном языке".

Всего в мероприятии примут участие студенты и выпускники из 14 стран, среди которых Китай, Италия, Черногория, Сербия, Чехия, Индонезия, Турция и другие. Все они приехали в Россию специально для участия в проекте.

Все иностранные волонтеры будут одеты в специальную форму волонтерского туристического центра

Напомним, представители волонтерского туристского центра помогают иностранцам сориентироваться в городе и раздают информационные материалы.

Цель проекта "Россия глазами иностранцев", который проходит в нашей стране уже в третий раз, сформировать позитивный образ России и Москвы у иностранной молодежи.

Следующее мероприятие в рамках проекта пройдет 13 августа. Это будут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни совместно с кулинарной школой Taste of Russia. В рамках этого мероприятия профессиональные повара покажут иностранцам, как готовить борщ, пельмени, окрошку и блины.

А 19 августа для участников проекта состоится лекция "Построение бизнеса в сфере финансовых рынков", организованная независимым информационно-обучающим порталом финансового развития iLearney. Помимо иностранных волонтеров на мероприятие будут приглашены и жители столицы.

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