Движение по МКЖД запустят в срок - Хуснуллин

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Московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации. Об этом M24.ru рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Отметим, что запуск "наземного метро" по малому кольцу Московской железной дороги запланирован на начало 2016 года.

"МКЖД введем вовремя", - сказал Хуснуллин.



Глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев заявил M24.ru, что сроки строительства транспортно-пересадочных узлов на МКЖД также не будут переноситься.

Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

"Москва в цифрах": МКЖД - легкое метрокольцо

30 декабря 2014 года московский метрополитен должен выбрать оператора, который будет обслуживать пассажирское движение МКЖД. Конкурс на 58 млрд рублей был объявлен еще в декабре прошлого года. Но он несколько раз откладывался. В конкурсе будет участвовать филиал ОАО "РЖД" - дирекция скоростного сообщения. Заявку также планирует подать ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

M24.ru ранее сообщало, что по МКЖД могут пустить поезда "Ласточка" без тамбуров. Каждый состав будет перевозить до 1250 пассажиров. Поезда должны развивать максимальную скорость 120 км в час и проезжать в тоннеле до 1 км, не снижая темпов. В салонах будет работать кондиционер, wi-fi, сотовая связь, установят электрические розетки для зарядки гаджетов и мусорные баки у дверей. В вагонах оборудуют мониторы, на которые будет выводиться информация о том, где проезжает поезд, и реклама. Время и дата поездки, температура за окном, ближайшая остановка и количество свободных туалетов будут сообщать пассажирам бегущей строкой. В головном вагоне электрички должны быть места для инвалидов и сопровождающих, а на протяжении всего состава - устройства для посадки-высадки колясочников.

Марина Курганская, Анатолий Федотов