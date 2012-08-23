Власти Москвы откажутся от сертификации стройматериалов

ИТАР-ТАСС

Московский департамент градостроительной политики подготовил проект постановления, которое упраздняет ряд актов о городской сертификации стройматериалов.

На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится в конце августа. Потом документ должен будет подписать мэр Москвы Сергей Собянин. Если это произойдет, то документ вступит в силу уже в сентябре, пишет газета "Известия".

Сейчас московские стандарты сертификации строительных материалов выше, чем российские. Поэтому некоторые строители считают готовящееся решение правильным: по их мнению, теперь работать станет проще.

"Москва привела свои документы в соответствие с федеральными, — объяснил вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Александр Ишин. — Раньше городская сертификация не только материалов, но и строительных услуг была формально добровольной, но фактически оказывалось не совсем так".

Однако часть архитекторов считает более высокие стандарты в столице необходимыми, поскольку в противном случае это может привести к удешевлению материалов.

"Когда мы готовили реконструкцию Арбата, чтобы сделать его пешеходным, мне пришлось лично заказывать плиточное покрытие и лично контролировать его качество, — рассказала заслуженный архитектор России Зоя Харитонова, — поэтому там покрытие лежит долго и не вызывает нареканий. А если класть менее качественную плитку и усилиями непрофессионалов — получится то, что мы видели в прошлом году".