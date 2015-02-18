Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18 февраля, 10:53

С начала года в Новой Москве построено 10 производственных и торговых зданий

строительство Новая Москва проекты новые территории стройкомплекс Москвы рабочие места Владимир Жидкин социальные объекты

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

С начала года в Новой Москве построено 10 зданий под предприятия, офисы, магазины и склады, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Если говорить о площади зданий, то это небольшие объекты: от 200 до 8 тысяч квадратных метров каждый. Но все они предназначены для конкретной деятельности, значит, здесь появятся новые рабочие места", - отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Уже сданы в эксплуатацию:

  • 2 производственных корпуса в Троицке;
  • общественно-торговый центр в деревне Борисовка;
  • центр бытового обслуживания в поселении Марушкинское;
  • придорожный сервис в Щербинке;
  • торговое здание в деревне Пыхтино.

Как добавил Жидкин, за два с половиной года на новых территориях создано более 60 тысяч рабочих мест. "Для сравнения: на момент присоединения - 1 июля 2012 года - в ТиНАО было всего 84 тысячи рабочих мест", - пояснил он.

Отметим, в Новой Москве власти определили 12 так называемых точек роста - территорий, на которых появятся новые рабочие места. В их перечень вошли:

  • бизнес-парк "Румянцево";
  • поселок Мосрентген;
  • административно-деловой центр (АДЦ) в Коммунарке;
  • территории аэропортов "Внуково" и "Остафьево";
  • город Троицк и другие.

Как добавили в пресс-службе, лидерами по количеству рабочих мест в ТиНАО станут поселок Коммунарка и деревни Внуково и Румянцево. Только на территории АДЦ в Коммунарке будут работать 70 тысяч человек. Здесь планируют построить около 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

Плотность застройки в точках роста будет зависеть от удаленности от МКАД: ближе к "старой" Москве она будет средней, возле Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) - умеренной, ближе к границам Новой Москвы - низкой.

Как развиваются территории Новой Москвы

Всего в 2015 году в Новой Москве должно появиться около 35 тысяч рабочих мест. Итоговый вариант территориальной схемы ТиНАО утвердят в середине 2015 года.

Ссылки по теме

Кроме того, на новых территориях планируется разместить шесть органов федеральной власти. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Также в ТиНАО могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как ранее сообщил M24.ru официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства пока нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, смогут решить сами ведомства, отметил он.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать