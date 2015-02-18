С начала года в Новой Москве построено 10 производственных и торговых зданий

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С начала года в Новой Москве построено 10 зданий под предприятия, офисы, магазины и склады, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Если говорить о площади зданий, то это небольшие объекты: от 200 до 8 тысяч квадратных метров каждый. Но все они предназначены для конкретной деятельности, значит, здесь появятся новые рабочие места", - отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Уже сданы в эксплуатацию:

2 производственных корпуса в Троицке;

общественно-торговый центр в деревне Борисовка;

центр бытового обслуживания в поселении Марушкинское;

придорожный сервис в Щербинке;

торговое здание в деревне Пыхтино.

Как добавил Жидкин, за два с половиной года на новых территориях создано более 60 тысяч рабочих мест. "Для сравнения: на момент присоединения - 1 июля 2012 года - в ТиНАО было всего 84 тысячи рабочих мест", - пояснил он.

Отметим, в Новой Москве власти определили 12 так называемых точек роста - территорий, на которых появятся новые рабочие места. В их перечень вошли:

бизнес-парк "Румянцево";

поселок Мосрентген;

административно-деловой центр (АДЦ) в Коммунарке;

территории аэропортов "Внуково" и "Остафьево";

город Троицк и другие.

Как добавили в пресс-службе, лидерами по количеству рабочих мест в ТиНАО станут поселок Коммунарка и деревни Внуково и Румянцево. Только на территории АДЦ в Коммунарке будут работать 70 тысяч человек. Здесь планируют построить около 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

Плотность застройки в точках роста будет зависеть от удаленности от МКАД: ближе к "старой" Москве она будет средней, возле Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) - умеренной, ближе к границам Новой Москвы - низкой.

Как развиваются территории Новой Москвы

Всего в 2015 году в Новой Москве должно появиться около 35 тысяч рабочих мест. Итоговый вариант территориальной схемы ТиНАО утвердят в середине 2015 года.

Кроме того, на новых территориях планируется разместить шесть органов федеральной власти. В Новую Москву могут переехать Счетная палата, Мосгорсуд, столичные управления ФСИН, налоговой службы и Следственного комитета России и московская прокуратура. Также в ТиНАО могут появиться филиал НИИ им.Н.В. Склифосовского и Музей истории ГУЛАГа.

Как ранее сообщил M24.ru официальный представитель первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Александр Мачевский, директивных решений о переезде ведомств в Новую Москву со стороны правительства пока нет. Насколько целесообразен или эффективен данный переезд, смогут решить сами ведомства, отметил он.