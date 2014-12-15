В столице осталось снести 232 пятиэтажки

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В Москве будут демонтированы еще 232 пятиэтажки, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Общая площадь сносимых домов составляет 835,2 тысячи квадратных метров. 163 дома планируется демонтировать за бюджетные средства, 69 дома - за счет инвесторов.

Всего на данный момент в столице демонтировали почти полторы тысячи пятиэтажных жилых домов площадью 5,5 тысяч квадратных метров. Полностью завершена программа сноса пятиэтажок в Центральном, Южном и Зеленоградском округах Москвы.



Напомним, снос домов проходит в рамках городской программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения. Основной объем сноса выполнят в 2015 году, часть перейдет и на 2016.

Всего в программу были включены 1722 пятиэтажек. Возводили их в 1959 - 1962 годах. Здания морально и физически устарели, а технологии, использованные при их строительстве, не позволяют проводить реконструкции.

На месте старых домов будут строить современные жилые дома, а также детские сады, школы и поликлиники.