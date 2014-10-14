В поселении Внуковское Новой Москвы появится ТЦ с культурным центром

Фото: M24.ru

В поселении Внуковское Новой Москвы появится торговый центр с парковкой и культурно-досуговыми помещениями. Он будет находиться в деревне Пыхтино, сообщает во вторник, 14 октября, пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Как пояснил M24.ru глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, досуговая часть будет рассчитана на взрослых москвичей. Согласно проекту, высота здания составит 13 этажей, а площадь – порядка 150 тысяч квадратных метров.

Жидкин отметил, что основная задача новых территорий - не превратиться в очередной спальный район, поэтому в ТинАО построят новые социальные и культурные объекты, кафе, кинотеатры, будут создаваться дополнительные рабочие места.

По его словам, детских садов, школ и кружков в округе хватает, поэтому основной упор сделают на организацию досуга для взрослого населения.