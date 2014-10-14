Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2014, 16:30

Город

В поселении Внуковское Новой Москвы появится ТЦ с культурным центром

Фото: M24.ru

В поселении Внуковское Новой Москвы появится торговый центр с парковкой и культурно-досуговыми помещениями. Он будет находиться в деревне Пыхтино, сообщает во вторник, 14 октября, пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Как пояснил M24.ru глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, досуговая часть будет рассчитана на взрослых москвичей. Согласно проекту, высота здания составит 13 этажей, а площадь – порядка 150 тысяч квадратных метров.

Жидкин отметил, что основная задача новых территорий - не превратиться в очередной спальный район, поэтому в ТинАО построят новые социальные и культурные объекты, кафе, кинотеатры, будут создаваться дополнительные рабочие места.

По его словам, детских садов, школ и кружков в округе хватает, поэтому основной упор сделают на организацию досуга для взрослого населения.

Сайты по теме


строительство проекты новые территории магазины стройкомплекс Москвы торговый центр досуговый центр социальная сфера городское управление

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика