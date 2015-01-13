Столичные строители на 4% перевыполнили годовой план

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План строительства жилых домов в столице перевыполнен на 4 процента, сообщили в Стройкомплексе столицы. По предварительной информации, за прошлый год в мегаполисе построили 3,2 млн квадратных метров жилья, хотя запланировано было 3,08 млн квадратных метров. Из них 1,6 млн квадратных метров приходится на новые территории.

"Хочу напомнить, что последние два года мы делаем упор на развитие Новой Москвы. Город в пределах МКАД перегружен, поэтому необходимо создавать новые точки роста, в первую очередь в Новой Москве. Строительство недвижимости и жилья на новых территориях позволяет равномерно распределить транспортные потоки и реализовать принцип полицентрического развития города," - пояснил заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

Итоги 2014 года в строительстве

Кроме того, Хуснуллин отметил, что на территории новой Москвы планируется создать порядка 1 млн рабочих мест и условия для проживания порядка 2 млн человек. По его словам, там уже построено 25 объектов социального значения, развивается дорожная инфраструктура. Например, открытия новых станций метро можно ожидать уже в первом квартале текущего года.

Важно отметить, что темпы строительства города растут с каждым годом. Так в 2013 было построено 3,1 млн квадратных метров жилья.

Как ранее сообщало M24.ru, российская столица обогнала Пекин и заняла первое место по динамике развития.