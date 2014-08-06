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06 августа 2014, 17:41

1 сентября в столице откроют восемь новых школ

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Фото: ИТАР-ТАСС

Восемь новых школ откроются в столице в День знаний. Кроме того, заработают три блока начальных классов и одно дошкольное отделение, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Во всех зданиях смогут учиться дети с ограниченными возможностями – в школах, дошкольном отделении и блоках начальных классов оборудованы лифты, пандусы и тактильные указатели.

Свои двери откроют:

  • школа на 900 мест. Адрес: Мичуринский проспект, корпус 28, квартал 5-6;
  • школа на 550 мест. Адрес: Зеленоград, улица Радио, дом 11;
  • блок начальных классов на 300 мест. Адрес: Зеленоград, улица Радио, дом 11;
  • школа на 550 мест. Адрес: улица Басовская, дом 7;
  • дошкольное отделение на 300 мест. Адрес: Нижегородская улица, дом 75;
  • блок начальных классов на 325 мест. Адрес: улица Введенского, дом 28;
  • школа на 825 мест. Адрес: Некрасовка, квартал 3
  • школа на 550 мест. Адрес: улица Академика Виноградова, владение 7, корпус 9;
  • школа на 825 мест. Адрес: Бирюлево Восточное, микрорайон Загорье;
  • блок начальных классов на 325 мест. Адрес: улица Тихомирова, дом 10;
  • школа на 450 мест. Адрес: улица Нарвская, владение 1А;
  • школа на 550 мест. Адрес: улица Синявинская, владение 11

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В частности, в началу учебного года достроят школу №740, расположенную в Молжаниновском районе. Новое здание рассчитано на 550 учеников, на данный момент записались уже около 300 ребят, 100 из них являются бывшими учениками школы №740. Педагогический состав частично останется тем же, что прежде, однако появятся и новые учителя.

Учебное заведение на улице Синявинская, владение 11, корпус 1 закрыли перед началом минувшего учебного года в связи с нарушением санитарных требований. Школа была единственной в районе, в ней обучались около сотни ребят. Ученики некоторые время занимались в школе №19 в Химках, затем были переведены обратно: в школе в Молжаниновском районе провели ремонт части помещений.

Сергей Собянин отдал распоряжение ускорить строительство школы и возвести ее на год раньше, чем планировалось ранее - к 1 сентября 2014 года.

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