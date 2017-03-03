Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 16:49

Детский музыкальный театр юного актера отреставрируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Здание Детского музыкального театра юного актера, расположенное на улице Макаренко в центре Москвы, ждет реконструкция. Департамент строительства объявил конкурс, на котором выберут организацию для разработки соответствующего проекта, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках реконструкции предстоит провести капитальный ремонт фасада здания, при этом его сохранят в неизменном виде. В помещениях появится звукоизоляция, а в зрительных залах оборудуют места для маломобильных групп граждан с установкой специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих граждан.

Также в здании установят пандусы и лифты, нанесут тактильные указатели.

По условиям конкурса продолжительность проектирования не должна превышать 11 месяцев с момента заключения госконтракта. Начальная максимальная цена контракта – 41,69 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 5 апреля 2017 года.

Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) основан в 1988 году заслуженным артистом РФ Александром Федоровым. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, репертуар рассчитан в основном на юного зрителя.

В репертуаре театра – русская и мировая музыкальная классика. Девиз театра на протяжении 23 лет существования – "Дети-актеры – детям-зрителям".

