Детский музыкальный театр юного актера отреставрируют

Здание Детского музыкального театра юного актера, расположенное на улице Макаренко в центре Москвы, ждет реконструкция. Департамент строительства объявил конкурс, на котором выберут организацию для разработки соответствующего проекта, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках реконструкции предстоит провести капитальный ремонт фасада здания, при этом его сохранят в неизменном виде. В помещениях появится звукоизоляция, а в зрительных залах оборудуют места для маломобильных групп граждан с установкой специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих граждан.

Также в здании установят пандусы и лифты, нанесут тактильные указатели.

По условиям конкурса продолжительность проектирования не должна превышать 11 месяцев с момента заключения госконтракта. Начальная максимальная цена контракта – 41,69 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 5 апреля 2017 года.