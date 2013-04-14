В СВАО семейную пару обстреляли из травматики

Супружескую пару обстреляли из травматического пистолета в СВАО

Неизвестные обстреляли семейную пару на северо-востоке столицы. Инцидент произошло в парке, возле дома номер 65 по проезду Шокальского.

Супруги гуляли с детьми и сделали замечание молодым людям, которые катались на квадроциклах по пешеходным дорожкам. В ответ неизвестные несколько раз выстрелили из травматического пистолета в мужчину - одна из пуль попала ему в ногу, - а затем избили его. Сейчас он находится в больнице. По словам его супруги, нападавшие были пьяны.

Случаи использования травматического оружия во время конфликтов довольно часты. Например, 5 апреля стрельбу устроил один из участников ДТП на МКАД.