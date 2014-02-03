Опыт США: Подросток подходил под портрет "школьного стрелка"

Сергей Гордеев стал первым "школьным стрелком" в России

Происшествие в столичной школе является для России исключительным случаем. Тогда как на Западе от рук одноклассников ежегодно гибнут десятки человек. Подобные случаи потрясли Францию, Германию, Шотландию, Бразилию, Канаду. Однако в печальной статистике лидирует США.

Случаи захвата заложников и стрельбы в школах Соединенных Штатов Америки происходят настолько регулярно, что уже давно не являются чем-то исключительным. Самый последний инцидент произошел в прошлый вторник. Неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу на парковке у одной из школ в штате Джорджиа. Погиб один ребенок, еще двое были ранены.

Две недели назад, 14 января, в средней школе Беррендо в городе Розуэлл в штате Нью-Мексико 12-летний мальчик пронес ружье-дробовик в школу, спрятав его в чехле от музыкального инструмента. Он успел ранить двоих одноклассников, после чего был задержан учителем физкультуры.

13 декабря прошлого года, в городке Сентенниал, штат Колорадо, 18-летний Карл Пирсон открыл стрельбу из дробовика, ранил двоих и застрелился сам. В его рюкзаке, нашли также мачете и три бутылки с зажигательной смесью. Одна из раненых девушек позже скончалась в больнице.

Настоящая трагедия разыгралась 5 декабря 2012 года в начальной школе "Сэнди Хук" города Ньютаун в штате Коннектикут . 20-летний Адам Лэнза вошел в здание в маске и бронежилете, держа оружие в каждой руке. Сначала он застрелил шесть человек в кабинете директора, а начал обходить классы и стрелял по всем, кто попадался ему на пути. Всего жертвами стрельбы в начальной школе стали семеро учителей и 20 детей в возрасте до семи лет. В ходе расследования выяснилось, что перед тем, как отправиться в школу Лэнза, страдавший одной из форм аутизма, застрелил собственную мать.

Полицейские также обнаружили, что Коннектикутский стрелок Лэнза интересовался оружием, был заядлым игроком в сетевой шутер Call of Duty и собирал на своем компьютере информацию о другом громком расстреле, который стал шоком для Америки и символом школьного насилия - Коламбайн. В апреле 1999 года двое друзей - Эрик Харрис и Дилан Клеболд, застрелили двенадцать учеников и учителя, два десятка школьников были ранены. До того, как застрелиться в помещении школьной библиотеки, вооруженные до зубов подростки выпустили по одноклассникам более 900 пуль.

Американские психологи советуют внимательнее следить за поведением подростков старше 14 лет и дают такой портрет потенциального преступника: это мальчик, испытывающий проблемы в общении с ровесниками. Замкнутый, но при этом интеллектуально развитый. Интересуется оружием, много времени проводит за онлайн- и видеоиграми, основным сюжетом в которых являются боевые действия или насилие. Этот портрет во многом совпадает с тем, как одноклассники описывали юношу, открывшего стрельбу сегодня днем в школе в Отрадном.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ