Водитель выстрелил из пистолета в охранника автостоянки

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

На автостоянке автомобилист выстрелил в охранника из травматического оружия. Инцидент произошел на юге города по адресу: улица Луганская, дом № 12, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Автомобилист выстрелил в охранника автостоянки, предположительно, из травматического пистолета", – сообщил собеседник информагентства.

В столичном главке МВД России подтвердили факт ссоры между двумя мужчинами. "По предварительной информации, в 14.15 по улице Луганская, дом № 12 один из участников конфликта произвел выстрел вверх, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших на месте происшествия не было", – сказали пресс-службе ведомства.

В настоящее время оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее M24.ru сообщало, что три человека получили огнестрельные и ножевые ранения в результате конфликта на автозаправочной станции на Матевеевской улице.

Как пояснили в полиции, с 18.12 часов по номеру "02" начали поступать звонки от жителей соседних с автозаправкой домов.

"Граждане сообщили, что на автозаправочной станции произошла драка, переросшая в конфликт предположительно со стрельбой. Прибывшие на место полицейские выяснили, что три человека получили ножевые и огнестрельные ранения", – пояснили в пресс-службе полиции.

Потерпевших тогда доставили в больницу. Участники происшествия скрылись с места ЧП на автомобиле. Для поисков злоумышленников в четырех округах столицы вводили план "Перехват".