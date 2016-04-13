В Москве сократилось количество свадеб

Фото: ТАСС/Анна Шевелева

В Москве уменьшилось количество заключенных браков. Как сообщает портал mos.ru, в первом квартале 2016 года сыграли в столице сыграли 14,5 тысячи свадеб, что на 1,1 тысячи меньше, чем за тот же период 2015 года.

Статистику может подпортить и Красная горка, на которую принято играть свадьбы. В этом году она выпадет на май, а в этот месяц, наоборот, не принято жениться. Пока на Красную горку (6 и 7 мая) подано 1209 заявлений. В прошлом году в этот праздник сыграли около двух тысяч свадеб.

Зато в первые три месяца этого года оно зарегистрировало почти 35 тысяч новорожденных, что на две тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего москвичи называли детей Александром, Максимом, Михаилом, Софией (Софьей), Марией и Анастасией.

Ранее m24.ru сообщало, что за 11 месяцев 2015 года в Москве родилось более 130 тысяч человек, что на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период 2014 года.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, рост связан не только с тем, что в 2014 зафиксирован рекорд заключения браков. В семьях рождались вторые, третьи и даже четвертые дети.

Муравьева отметила, что традиционно мальчиков рождается больше. Из 130 722 новорожденных 67 тысяч – мальчики, 63,5 тысячи – девочки.