Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06 апреля 2016, 20:08

Россияне в кризис стали чаще обращаться к народным целителям

статистика кризис целители медицина

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Спрос на услуги народных целителей в России вырос на 20 процентов в прошлом году, сообщает "Русская служба новостей".

По словам президента Российской медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимира Егорова, россияне стали чаще обращаться к народным целителям из-за повышения цен на препараты и высокотехнологичную помощь.

"Доступность медицинской помощи не растет такими темпами, какими бы хотелось. Это и вызывает рост обращаемости к специалистам народной медицины. По моим оценкам, спрос вырос на 20 процентов", – сказал он.

Как отметил президент Ассоциации Висцеральной хиропрактики Александр Огулов, в основном к народной медицине граждане прибегают, чтобы лечить заболевания, вызванные стрессом.

"Прямо и сейчас": обвинения Анатолия Кашпировского – несостоятельные

В свою очередь, в комитете Госдумы по охране здоровья заметили, что целителям и экстрасенсам доверять не стоит. По мнению первого зампреда комитета Николая Герасименко, с лжецелительством нужно бороться и запретить рекламу подобного рода услуг на телевидении.

Напомним, в октябре прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым россияне стали меньше верить в приметы, паранормальные явления и народных целителей, чем 25 лет назад.

Как показал опрос, в 1990 году большая часть сограждан верила в возможность излечения болезней гипнозом – 63 процента. Сегодня так считает 41 процент опрошенных.

Ссылки по теме

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать