Россияне в кризис стали чаще обращаться к народным целителям

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Спрос на услуги народных целителей в России вырос на 20 процентов в прошлом году, сообщает "Русская служба новостей".

По словам президента Российской медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимира Егорова, россияне стали чаще обращаться к народным целителям из-за повышения цен на препараты и высокотехнологичную помощь.

"Доступность медицинской помощи не растет такими темпами, какими бы хотелось. Это и вызывает рост обращаемости к специалистам народной медицины. По моим оценкам, спрос вырос на 20 процентов", – сказал он.

Как отметил президент Ассоциации Висцеральной хиропрактики Александр Огулов, в основном к народной медицине граждане прибегают, чтобы лечить заболевания, вызванные стрессом.

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В свою очередь, в комитете Госдумы по охране здоровья заметили, что целителям и экстрасенсам доверять не стоит. По мнению первого зампреда комитета Николая Герасименко, с лжецелительством нужно бороться и запретить рекламу подобного рода услуг на телевидении.

Напомним, в октябре прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, согласно которым россияне стали меньше верить в приметы, паранормальные явления и народных целителей, чем 25 лет назад.

Как показал опрос, в 1990 году большая часть сограждан верила в возможность излечения болезней гипнозом – 63 процента. Сегодня так считает 41 процент опрошенных.