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Москва 24

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Спорт

1 июля, 17:20

А потом мы обыграли испанцев. Два года легендарной победе в "Лужниках"

спорт город

1 июля 2018 года состоялся один из самых значимых футбольных матчей в новейшей истории России – отечественные футболисты в матче 1/8 финала чемпионата мира обыграли команду Испании и впервые пробились в четвертьфинал мундиаля. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает тот знаменательный вечер, разделивший отношение к сборной на до и после.

Два года назад все было совсем по-другому. Российские улицы кишели иностранцами в джерси своих сборных, а Никольская стала главным центром притяжения болельщиков, затмив даже гигантскую фан-зону на Воробьевых горах. Это был настоящий карнавал, который объединил людей с разных континентов и позволил хотя бы на время забыть про проблемы и раствориться в этом празднике жизни. Счастье испытывали не только иностранцы, но и наши соотечественники – российская сборная, несмотря на пессимистичные прогнозы, разгромила Саудовскую Аравию, обыграла Египет с Мохаммедом Салахом и уступила лишь мощнейшему Уругваю. В итоге отечественная команды вышла из группы, где попала на испанцев.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На этом этапе многие фанаты выдохнули – проиграть "красной фурии" в любом случае было не зазорно. Всего-то нужно было достойно против них выступить, проявить характер и не ударить в грязь лицом. А там уже вряд ли кто-то бы стал сильно ругать сборную – все-таки другой уровень, все понимаем. Но главный тренер российской команды Станислав Черчесов выбрасывать белый флаг не спешил и вполне рассчитывал с Испанией на победу. Пусть для этого и пришлось бы пожертвовать красотой игры и тактическими принципами. С первых минут того матча было понятно, что Россия не будет форсировать события и сыграет вторым номером. Особенно тревожно стало, когда на 12-й минуте наша сборная пропустила после того, как неудачно сыграл ногой в падении Сергей Игнашевич.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Но затем отечественные футболисты удивительным образом не посыпались, а продолжили следовать намеченному плану. Испанцы больше владели мячом, пытались всячески продавить оборону, однако так и не довели свои атаки до точного завершения. Россия же делала ставку на взрывные контрнаступления, что в конце концов принесло свои плоды – на 38-й минуте Жерар Пике привез пенальти, сыграв рукой в штрафной. Одиннадцатиметровый великолепно исполнил Артем Дзюба, который мощным ударом отправил снаряд в правый угол. Во втором тайме Испания не смогла переломить ход игры и только бесцельно перекатывала снаряд с одного фланга на другой. Тем не менее под конец основного времени "красная фурия" активизировалась еще больше, а в экстра-тайме едва не вырвала победу.

Однако дело все же дошло до пенальти. И тут все лавры достались Игорю Акинфееву. Голкипер сборной России потащил удар от Коке, а последний одиннадцатиметровый от Яго Аспаса, уже заваливаясь, в падении достал носком. Именно это чудесное спасение и вывело нашу команду в четвертьфинал. Конечно, после еще более драматичный матч против Хорватии, но на этот раз с хэппи-эндом для сборной Златко Далича. Россия так и не попала в полуфинал чемпионата мира, хотя была близка к этому как никогда. Но после победы над испанцами вся страна испытывала гордость за наших футболистов, а душу грел патриотизм – абсолютно искренний, а не тот натянутый и бутафорский, который зачастую нам пытаются навязать сверху. Как минимум в ту ночь россияне, как и беззаботные иностранцы на Никольской, смогли забыть про все свои проблемы и испытать настоящий кайф от футбола и причастности к этой исторической победе.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

И пусть наша сборная не стала чемпионом мира, но наконец-то к ней вернулось доверие и уважение. Долгие годы отечественные болельщики и футболисты жили в разных вселенных. И победа над Испанией вновь нашла такие необходимые точки соприкосновения. Возможно, отчасти лояльность фанатов и положительный настрой впоследствии помогли России выйти на Евро. И не исключено, что на багаже ЧМ подопечные Станислава Черчесова смогли бы выстрелить и на чемпионате Европы, не случись пандемия коронавируса. Так или иначе 1 июля 2018 года навсегда останется особым днем в истории отечественного футбола и, вероятно, когда-нибудь станет основной для художественного фильма. Но хотелось бы, конечно, чтобы поводы для таких сюжетов были не только в прошлом, но и в будущем.

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