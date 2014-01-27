Видеозапись диалогов Высоцкого и Славиной покажут в театре на Таганке

Сцена из спектакля "Присутствие". Фото: taganka.theatre.ru

"Присутствие" - спектакль о спектакле – покажут зрителям театра на Таганке 28 и 29 января. Постановка основана на видеозаписях легендарного "Доброго человека из Сезуана", в котором играли Владимир Высоцкий и Зинаида Славина.

"Это диалог сегодняшней реальности со временем, когда на эту сцену выходили Зинаида Славина, Владимир Высоцкий, Николай Губенко. Сценическое пространство "Присутствия" повторяет минималистичное пространство, в котором играется спектакль "Добрый человек из Сезуана", но выстраивает новую форму диалога со зрительным залом", - отметили в театре.

На видео, что проецируется за спинами актеров, Высоцкий и Славина разыгрывают знаменитый диалог из "Доброго человека из Сезуана". На сцене артисты слово в слово повторяют запись. После окончания диалога его сыграют еще раз в нескольких вариациях.

В наушниках, которые выдают зрителям, экранный текст смешивается со сценическим. По словам режиссера Семена Александровского, такое сочетание звуков обусловлено рядом технических и концептуальных причин.

"Мы вслушиваемся и всматриваемся в историю. Когда работаем со старыми аудио- и видеозаписями, мы начинаем с ними на определенном моменте соединяться, вступать в диалог", - отметил Александровский.

Отыграв несколько раз фрагмент пьесы Брехта, актеры расходятся по краям сцены и читают воспоминания о спектакле.

Начало "Присутствия" - в 19.00. Билеты – от 500 рублей.