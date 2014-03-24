"Записные книжки" Чехова стали основой спектакля Женовача

Фото: sti.ru

В среду, 26 марта, в Студии театрального искусства Сергея Женовача покажут спектакль "Записные книжки". Действие построено на отрывках из литературных черновиков Антона Чехова.

"Это своеобразная писательская лаборатория Чехова, "сор" и черновики, из которых проступают сюжеты "Чайки", "Трех сестер", "Крыжовника", "Скрипки Ротшильда", - отметили в СТИ.

Кстати, Женовач стал первым режиссером, который решил инсценировать чеховские записки. В спектакле, премьера которого состоялась 3 сентября 2010 года, участвует практически вся труппа Студии.

"Наш спектакль — это попытка объясниться в любви тому, что для Антона Павловича было святая святых, что он никому не показывал", - отметил Сергей Женовач.

