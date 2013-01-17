В МХТ им. Чехова покажут спектакль о жизни и творчестве Станиславского

"Утро": Юбилей Станиславского отметят новым спектаклем Серебренникова

В четверг, 17 января, в МХТ имени Чехова отмечают знаковую дату - 150-летие со дня рождения знаменитого театрального деятеля Константина Станиславского. Сотрудники театра подготовили для посетителей специальную программу. Так, сегодня состоится открытие выставки и премьера спектакля "Вне системы" по пьесе Михаила Дурненкова.

Работа режиссера Кирилла Серебренникова основана на документальных материалах: служебных записках, отрывках из дневников и даже личных письмах Станиславского, которые никогда раньше не афишировались. Зрителям представят диалоги мастера с его товарищами, учениками, оппонентами.

"Константин Сергеевич предстанет как фигура мощная, парадоксальная, далекая от канонических представлений. Замысел постановки: представить живого Станиславского, обращенного к своему времени в той же степени, что и к новейшим временам", - сообщили в театре.

В постановке приняли участие ведущие представители российской культурной среды. Среди них Олег Табаков, Евгений Мировнов, Алла Покровская, Константин Райкин, Захар Прилепин, Константин Хабенский.

Кроме того, 18 января в театре пройдет международная конференция под названием "Станиславский и мировой театр". В мероприятии примут участие представители театрального искусства Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, США, Бразилии, Польши, Грузии, Украины, Литвы и Финляндии. Нашу страну на конференции будут представлять Олег Табаков, Сергей Женовач, Валерий Фокин, Кама Гинкас, Алексей Бартошевич, Инна Соловьева, Алексей Бородин и другие.

Добавим, что на юбилейные мероприятия в театр приглашены внучка Станиславского Ольга Алексеева, директор Международного фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель чикагского театра "Гудмен" Роберт Фоллс и американский актер Фарид Мюррей Абрахам.

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