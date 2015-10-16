Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2015, 16:05

Культура

В "Рабочем и колхознице" отпразднуют Halloween

Фото предоставлено пресс-службой

31 октября в МВЦ "Рабочий и колхозница" отпразднуют Halloween для детей. Как сообщает пресс-служба музейно-выставочного центра, театр Flying Banana Children's представит сказочный спектакль на английском языке по мотивам произведения английской писательницы Джулии Дональдсон "Верхом на помеле".

Коллектив британских и канадских актеров под руководством режиссера Мартина Кука представит добрую музыкальную историю, в которой дружелюбная ведьма и ее верный кот путешествуют, находят новых друзей и спасаются от драконы.

Flying Banana Children's Theatre – единственный московский детский театр, рассказывающий своим маленьким зрителям красочные истории на английском языке.

Место: МВЦ "Рабочий и колхозница"

Время: 31 октября в 11.00

Цена: 750 рублей

спектакли Halloween МВЦ Рабочий и Колхозница Flying Banana Childrens Theatre Верхом на помеле

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика