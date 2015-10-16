В "Рабочем и колхознице" отпразднуют Halloween

Фото предоставлено пресс-службой

31 октября в МВЦ "Рабочий и колхозница" отпразднуют Halloween для детей. Как сообщает пресс-служба музейно-выставочного центра, театр Flying Banana Children's представит сказочный спектакль на английском языке по мотивам произведения английской писательницы Джулии Дональдсон "Верхом на помеле".

Коллектив британских и канадских актеров под руководством режиссера Мартина Кука представит добрую музыкальную историю, в которой дружелюбная ведьма и ее верный кот путешествуют, находят новых друзей и спасаются от драконы.

Flying Banana Children's Theatre – единственный московский детский театр, рассказывающий своим маленьким зрителям красочные истории на английском языке.