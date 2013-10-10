Форма поиска по сайту

10 октября 2013, 15:18

Любимов приступит к работе в театре "Новая опера"

Режиссер Юрий Любимов. Фото: ИТАР-ТАСС

Юрий Любимов начнет работать в московском театре "Новая опера". Недавно отметивший 96-летие режиссер поставит на его сцене оперу-буфф "Школа жен" по Мольеру.

Любимов уже написал либретто к новому творению и передал его композитору Владимиру Мартынову, с которым сотрудничает уже более 15 лет. Мартынов сочинит музыку к спектаклю. Автором декораций выступит Борис Мессерер, а художником по костюмам – Рустам Хамдамов. Премьера ориентировочно назначена на 20 мая будущего года, сообщает агентство "ИТАР-ТАСС".

Создатель Театра на Таганке уже не в первый раз сотрудничает с "Новой оперой": ранее он уже ставил там "Пиковую даму" Чайковского.

