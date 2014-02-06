Спектакль про помолодевшую бабушку покажут в Доме литераторов

Фото: ИТАР-ТАСС

15 февраля в Центральном доме литераторов представят комедийный спектакль о магии и доброте "Моя бабушка моложе меня". Яркое действо, полное чудес, гарантированно зарядит зрителей позитивными эмоциями. Роли исполнят народная артистка России Наталья Крачковская, заслуженная артистка России Любовь Руденко и актеры Театра Российской армии.

Обычная московская семья смотрит реалити-шоу. Ситуация, казалось бы, вполне стандартная. Однако шоу оказывается мистическим - вносит в жизнь зрителей настоящее колдовство. В итоге в квартире начинают происходить необъяснимые явления: например, внезапно помолодевшая бабушка начинает крутить роман с другом собственной внучки. Смешной и волшебный спектакль рассказывает о веселой, но драматичной жизни русской семьи.

Начало спектакля - в 19.00. Билеты - от 1000 рублей.