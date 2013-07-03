Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля 2013, 12:44

Культура

Израильский коллектив "Киббуц" выступит на сцене театра Ермоловой

"Афиша": Израильский театр танца "Киббуц" выступит в Москве

Знаменитая израильская труппа современного танца "Киббуц" выступит в Москве. Kibbutz Contemporary Dance Company представит свой новый спектакль If At All на музыку Nine Inch Nails и Massive Attack. Премьера состоится 4 июля на сцене театра имени Ермоловой.

В постановках Kibbutz Contemporary Dance Company на передний план выходит не сюжет, не сложная хореография и зрелищная сценография, а эмоциональный накал. По части брутальности нынешнему художественному руководителю труппы Рами Беэру, три года отсидевшему в ливанских окопах, нет равных. Новый спектакль If At All представляет собой своеобразный коллаж, склеенный из разномастных эпизодов, объединенных одной темой.

Артисты удивляют публику не только красотой движений, но и оформлением своих спектаклей. Особую роль здесь играет игра света, а также современные технические эффекты, отметили в театре Ермоловой.

"Киббуц" был основан в 1970 году. За годы работы труппа удостоилась звание лучшей в Израиле. Артисты часто гастролируют, выступают на международных фестивалях.

Начало спектакля - в 20.00.

спектакли артисты гастроли театр имени Ермоловой израиль танцоры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика