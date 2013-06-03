Спектакли Льва Додина привезут в Москву осенью

"Афиша": В столицу привезут спектакли Льва Додина

Этой осенью в столице состоится большое театральное событие - Малый драматический театр привезет в Москву спектакли режиссера Льва Додина. Играть их будут с 28 сентября по 13 октября на сценах театров Маяковского и Et Cetera. Билеты поступят в продажу уже 3 июня.

Столичные зрители увидят спектакли "Жизнь и Судьба", "Варшавская Мелодия", "Бесплодные усилия любви", "Дядя Ваня", "Братья и Сестры" (I и II часть) ,"Бесы" и "Долгое путешествие в ночь", "Молли Суини". Показы пройдут в рамках фестиваля "Золотая Маска".

МДТ под руководством Додина является мировым образцом русского психологического театра. Режиссерской работой в МДТ Додин занялся в 1983 году. А в 2002-м стал его художественным руководителем.