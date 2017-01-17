Оперу о заключенных Освенцима покажут в Москве

Крещенский фестиваль в "Новой опере"

Дата: 27 января

Место: "Новая опера"

Цена: от 800 рублей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Ради чего идти: советско-польский композитор Мечислав Вайнберг начал писать "Пассажирку" ровно пятьдесят лет назад, в 1967 году, однако мировая премьера (концертное исполнение) состоялась только в 2006 году в Москве, а спустя четыре года на фестивале в Брегенце появилась первая сценическая версия (режиссер Дэвид Паунтни). За музыкальное воплощение партитуры Вайнберга взялся Теодор Курентзис, которому предстояло продирижировать Венским симфоническим оркестром и Пражским филармоническим хором. Спектакль был выпущен на DVD. Та же постановка была показана в Варшаве Польской национальной оперой.

В основу либретто оперы легла одноименная повесть Зофи Посмыш "Пассажирка". В ней два главных персонажа: бывшая узница концлагеря Марта и надзирательница Лиза.

Что еще: "Пассажирку" в Новой опере репетирует дирижер Ян Латам-Кёниг. Режиссер-постановщик спектакля – телевизионный режиссер Сергей Широков, для которого это первый опыт работы в музыкальном театре. Художником-постановщиком выступила Лариса Ломакина, которую московская публика прекрасно знает по спектаклям Константина Богомолова.