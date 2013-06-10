В районе Бережковской набережной спасли тонувшую девушку

Бережковская набережная. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 10 июня, сотрудники МЧС спасли девушку, которая тонула в Москве-реке.

Инцидент произошел на Бережковской набережной, в районе пешеходного моста, рассказали М24.ru в ГУ МЧС Москвы.

"Сигнал об утопающей поступил на пульт дежурного в 11:30. Из воды утопающую вытаскивали сотрудники 8-ой пожарной части. После спасения она была передана прибывшим медикам", - сообщили в МЧС.

Почему девушка оказалась в воде - неизвестно.

Напомним, 7 апреля сотрудники МЧС спасли мужчину, тонувшего в Москве-реке около Дома правительства.