В Наро-Фоминском районе частично дали свет и горячую воду

В Наро-Фоминском районе частично восстановлена подача электричества

В поселении Калининец Наро-Фоминского района Подмосковья частично подключили электроэнергию и горячую воду.

Как сообщает пресс-служба МЧС по области, по состоянию на 7.50 свет есть в 20 домах с численностью жильцов около 4800 человек.

Напомним, около 5 часов утра поступило сообщение об отключении электроэнергии в поселении Калининец.

Без света и горячей воды остались около 70 домов разной этажности с населением 13920 человек, а также поликлиника, школа, детский сад и три котельные.

Авария произошла в результате повреждения двух опор высоковольтных линий. На месте работают 24 сотрудника МЧС.