Приготовиться к бою: в Москве состоялась "Ночь тайского бокса"

Фото: M24.ru/Анастасия Ткач

В Москве состоялась "Ночь тайского бокса" - турнир, в ходе которого восемь пар бойцов провели поединки по правилам евротай. Соревнования состоялись в универсальном спортивном комплексе "Крылья советов". За состязаниями наблюдал спортивный обозреватель M24.ru.

"Ночь тайского бокса" соревнование не разовое, а периодическое. В феврале этого года состоялся предыдущий турнир, в ходе которого своим мастерством блеснули не только профессиональные "тайцы", но и зрители - в конкурсе "Рубаха-парень" на ринг вышли два случайно выбранных человека из зала.

В этот раз все было немного иначе. Поединков по правилам муай-тай не было - все действо отдали на откуп наиболее распространенной версии евротай. Основное отличие евротая - запрет на удары локтями. Таким образом, можно считать эту версию слегка проапгрейженной версией кикбоксинга, где разрешили бить противника коленями. Обошлось также и без зрительских боев - выход своей энергии все давали на трибунах, соревнуясь в кричалках и поддержке бойцов.

Кстати, о зрителях. Спорткомплекс "Крылья советов" был заполнен примерно на три четверти, а болельщики в этот раз не ограничились скандированием имен спортсменов и поддерживали своих любимцев при помощи рисованных баннеров.

Фото: M24.ru/Анастасия Ткач

Стартовый поединок между Тагиром Эседуллаевым, представляющим клуб "Файтер", и Антонием Галимовым из "Лиона" получился неожиданно скоротечным. Галимов с первых секунд набросился на соперника, обрушивая огромное количество ударов на защиту Эседуллаева. Казалось, что последний долго не продержится, но получилось иначе - увлекшийся атакой Галимов пропустил прямой удар в голову и оказался на настиле ринга. За отведенные десять секунд он сумел подняться, но не убедил судью в своей способности продолжать бой.

Затем настала пора женских боев. На ринг вышли Кристина Непп, защищающая цвета клуба "Варяг" и Яна Ляшко из "Универсала". Последнюю поддерживала группа болельщиков с огромным баннером "Яна - чемпион!". Их чаяния полностью оправдались: по итогам трехраундового противостояния судьи признали победителем именно спортсменку из "Универсала".

Среди других боев вечера особенно выделялись два противостояния: Александр Мищенко из клуба "Файтер" бился с Джамалеем Цечоевым из Ингушетии, а Марату Парастаеву ("М-Профи") противостоял Абубашир Измайлов, представляющий клуб "Калой".

Фото: M24.ru/Анастасия Ткач

Мищенко продемонстрировал нестандартную технику ведения боя - практически полностью исключил из своей "программы" удары руками, сконцентирировавшись на пробивании лоу-киков. Поначалу казалось, что эта методика не принесет никаких плодов, но в итоге получилось иначе - во втором раунде Цечоев вынужден был отказаться от продолжения боя, поскольку потерял возможность нормально передвигаться по рингу. Интересно, что и предыдущий бой Мищенко, который прошел в рамках турнира "Krepost Selection" также завершился нокаутом.

Поединок Парастаева и Измайлова получился очень зрелищным. В первом раунде силовую манеру ведения боя продемонстрировали оба соперника, а затем на ринге воцарилась гегемония Парастаева, который активно использовал удары коленом. Дважды они посылали Измайлова в нокдаун, а затем наметившееся одностороннее избиение спортсмена из Ингушетии пресек судья.

Третья "Ночь тайского бокса" вновь вызвала нешуточный зрительский интерес и подарила болельщикам немало ярких моментов. Остается надеяться, что традиция проводить турниры такого ранга станет регулярной и уже в следующем году зрители снова заполнят трибуны спорткомплекса "Крылья советов".

Василий Макагонов