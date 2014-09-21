В Лужниках стартовал "Московский марафон"

Фото: m24.ru

На Лужнецкой набережной стартовал "Московский марафон". Участие в нем принимают более 13 тысяч человек. За прямой трансляцией соревнований следите на телеканале "Москва 24".

Основная часть маршрута проходит по набережным и бульварам. В рамках марафона состоятся основной забег на дистанцию 42 километра 195 метров и также забег на дистанцию 10 километров.

Из-за проведения соревнований с 7 до 15 часов ряд улиц будут закрыты для движения всех видов транспорта.



21 сентября будет ограничено движение на улицах: Новолужнецкий проезд,

ул. Лужники,

Лужнецкая наб.,

Новодевичья наб.,

Саввинская наб.,

Ростовская наб.,

Смоленская наб.,

Краснопресненская наб.,

Пресненская наб.,

ул. Тестовская,

1-й Красногвардейский проезд,

ул. Мантулинская,

ул. 1905 года,

пл. Краснопресненская Застава,

ул. Красная Пресня,

ул. Баррикадная,

Новинский бульвар,

Смоленская площадь,

Смоленская-Сенная площадь,

Смоленский бульвар,

Зубовский бульвар,

Крымский мост,

ул. Крымский Вал,

Калужская площадь,

ул. Б. Якиманка,

Якиманский проезд,

ул. Б. Полянка,

Малый Каменный Мост,

Болотная площадь,

Софийская наб.,

Раушская наб.,

Космодамианская наб. (разворот в обратную сторону перед Б. Краснохолмским мостом),

Б. Устьинский мост,

Устьинский проезд,

Яузский бульвар,

Покровский бульвар,

Чистопрудный бульвар,

Тургеневская площадь,

Сретенский бульвар,

Рождественский бульвар,

Цветной бульвар (разворот в обратную сторону на Самотечной площади перед Самотечной эстакадой),

Петровский бульвар,

Страстной бульвар,

Б. Путинковский пер.,

Пушкинская пл.,

Тверской бульвар,

Никитский бульвар (разворот в обратную сторону напротив д.10 (здание Сбербанка России),

ул. Тверская,

ул. Охотный Ряд,

Театральный проезд,

Лубянская площадь,

Новая площадь,

Старая площадь,

Китайгородский проезд,

Москворецкая наб. (из центра), разворот в обратную сторону перед Б. Устьинским мостом,

Кремлевская наб.,

Пречистенская наб.,

Фрунзенская наб.



При этом часть ограничений будет действовать не весь день, а только на время движения спортсменов. С графиком перекрытия улиц можно ознакомиться здесь.

Первый "Московский марафон" прошел в 2013 году. Тогда дистанцию в 42,2 километа преодолели более 2300 спортсменов. В этот раз на основной маршрут зарегистрировались 6 тысяч человек. Допуск участников к забегам осуществляется при наличии удостоверения личности, подтверждающего возраст, а также при наличии оригинала медицинской справки с печатью учреждения, подписью и печатью врача.

На дистанцию 10 километров допускаются спортсмены от 16 лет и старше. На 42,2 километра – от 18 лет.