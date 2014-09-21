Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября 2014, 09:13

Спорт

В Лужниках стартовал "Московский марафон"

Фото: m24.ru

На Лужнецкой набережной стартовал "Московский марафон". Участие в нем принимают более 13 тысяч человек. За прямой трансляцией соревнований следите на телеканале "Москва 24".

Основная часть маршрута проходит по набережным и бульварам. В рамках марафона состоятся основной забег на дистанцию 42 километра 195 метров и также забег на дистанцию 10 километров.

Из-за проведения соревнований с 7 до 15 часов ряд улиц будут закрыты для движения всех видов транспорта.

21 сентября будет ограничено движение на улицах:

  • Новолужнецкий проезд,
  • ул. Лужники,
  • Лужнецкая наб.,
  • Новодевичья наб.,
  • Саввинская наб.,
  • Ростовская наб.,
  • Смоленская наб.,
  • Краснопресненская наб.,
  • Пресненская наб.,
  • ул. Тестовская,
  • 1-й Красногвардейский проезд,
  • ул. Мантулинская,
  • ул. 1905 года,
  • пл. Краснопресненская Застава,
  • ул. Красная Пресня,
  • ул. Баррикадная,
  • Новинский бульвар,
  • Смоленская площадь,
  • Смоленская-Сенная площадь,
  • Смоленский бульвар,
  • Зубовский бульвар,
  • Крымский мост,
  • ул. Крымский Вал,
  • Калужская площадь,
  • ул. Б. Якиманка,
  • Якиманский проезд,
  • ул. Б. Полянка,
  • Малый Каменный Мост,
  • Болотная площадь,
  • Софийская наб.,
  • Раушская наб.,
  • Космодамианская наб. (разворот в обратную сторону перед Б. Краснохолмским мостом),
  • Б. Устьинский мост,
  • Устьинский проезд,
  • Яузский бульвар,
  • Покровский бульвар,
  • Чистопрудный бульвар,
  • Тургеневская площадь,
  • Сретенский бульвар,
  • Рождественский бульвар,
  • Цветной бульвар (разворот в обратную сторону на Самотечной площади перед Самотечной эстакадой),
  • Петровский бульвар,
  • Страстной бульвар,
  • Б. Путинковский пер.,
  • Пушкинская пл.,
  • Тверской бульвар,
  • Никитский бульвар (разворот в обратную сторону напротив д.10 (здание Сбербанка России),
  • ул. Тверская,
  • ул. Охотный Ряд,
  • Театральный проезд,
  • Лубянская площадь,
  • Новая площадь,
  • Старая площадь,
  • Китайгородский проезд,
  • Москворецкая наб. (из центра), разворот в обратную сторону перед Б. Устьинским мостом,
  • Кремлевская наб.,
  • Пречистенская наб.,
  • Фрунзенская наб.

При этом часть ограничений будет действовать не весь день, а только на время движения спортсменов. С графиком перекрытия улиц можно ознакомиться здесь.

Первый "Московский марафон" прошел в 2013 году. Тогда дистанцию в 42,2 километа преодолели более 2300 спортсменов. В этот раз на основной маршрут зарегистрировались 6 тысяч человек. Допуск участников к забегам осуществляется при наличии удостоверения личности, подтверждающего возраст, а также при наличии оригинала медицинской справки с печатью учреждения, подписью и печатью врача.

На дистанцию 10 километров допускаются спортсмены от 16 лет и старше. На 42,2 километра – от 18 лет.

соревнования трансляции Московский марафон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика