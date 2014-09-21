В Лужниках стартовал "Московский марафон"

Фото: m24.ru
На Лужнецкой набережной стартовал "Московский марафон". Участие в нем принимают более 13 тысяч человек. За прямой трансляцией соревнований следите на телеканале "Москва 24".
Основная часть маршрута проходит по набережным и бульварам. В рамках марафона состоятся основной забег на дистанцию 42 километра 195 метров и также забег на дистанцию 10 километров.
Из-за проведения соревнований с 7 до 15 часов ряд улиц будут закрыты для движения всех видов транспорта.
21 сентября будет ограничено движение на улицах:
- Новолужнецкий проезд,
- ул. Лужники,
- Лужнецкая наб.,
- Новодевичья наб.,
- Саввинская наб.,
- Ростовская наб.,
- Смоленская наб.,
- Краснопресненская наб.,
- Пресненская наб.,
- ул. Тестовская,
- 1-й Красногвардейский проезд,
- ул. Мантулинская,
- ул. 1905 года,
- пл. Краснопресненская Застава,
- ул. Красная Пресня,
- ул. Баррикадная,
- Новинский бульвар,
- Смоленская площадь,
- Смоленская-Сенная площадь,
- Смоленский бульвар,
- Зубовский бульвар,
- Крымский мост,
- ул. Крымский Вал,
- Калужская площадь,
- ул. Б. Якиманка,
- Якиманский проезд,
- ул. Б. Полянка,
- Малый Каменный Мост,
- Болотная площадь,
- Софийская наб.,
- Раушская наб.,
- Космодамианская наб. (разворот в обратную сторону перед Б. Краснохолмским мостом),
- Б. Устьинский мост,
- Устьинский проезд,
- Яузский бульвар,
- Покровский бульвар,
- Чистопрудный бульвар,
- Тургеневская площадь,
- Сретенский бульвар,
- Рождественский бульвар,
- Цветной бульвар (разворот в обратную сторону на Самотечной площади перед Самотечной эстакадой),
- Петровский бульвар,
- Страстной бульвар,
- Б. Путинковский пер.,
- Пушкинская пл.,
- Тверской бульвар,
- Никитский бульвар (разворот в обратную сторону напротив д.10 (здание Сбербанка России),
- ул. Тверская,
- ул. Охотный Ряд,
- Театральный проезд,
- Лубянская площадь,
- Новая площадь,
- Старая площадь,
- Китайгородский проезд,
- Москворецкая наб. (из центра), разворот в обратную сторону перед Б. Устьинским мостом,
- Кремлевская наб.,
- Пречистенская наб.,
- Фрунзенская наб.
При этом часть ограничений будет действовать не весь день, а только на время движения спортсменов. С графиком перекрытия улиц можно ознакомиться здесь.
Первый "Московский марафон" прошел в 2013 году. Тогда дистанцию в 42,2 километа преодолели более 2300 спортсменов. В этот раз на основной маршрут зарегистрировались 6 тысяч человек. Допуск участников к забегам осуществляется при наличии удостоверения личности, подтверждающего возраст, а также при наличии оригинала медицинской справки с печатью учреждения, подписью и печатью врача.
На дистанцию 10 километров допускаются спортсмены от 16 лет и старше. На 42,2 километра – от 18 лет.