Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

10 августа 2014, 19:46

Российские спортсмены заняли второе место на чемпионате мира по гребле

соревнования Гребной канал победители гребля на байдарках и каноэ байдарки чемпионаты мира

В Москве завершился первый в истории России чемпионат мира по гребле

В Москве завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, российские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете, передает Агентство "Москва". Всего на этих соревнованиях россияне завоевали 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

На домашнем чемпионате 10 августа, в день основных финалов, как и накануне, российские спортсмены завоевали две золотых медали. Каноисты Иван Штыль, Николай Крайтор, Алексей Коровашков, Николай Липкин завоевали золото чемпионата мира в эстафете 4х200 м. Кроме того, Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали второе золото на регате в каноэ-двойке на дистанции 200 м. Они опередили немцев на 0,356 секунды. Бразильцы замкнули призовую тройку.

Алексей Коровашков также стал серебряным призером в каноэ-одиночке в спринте, уступив в борьбе за золото украинцу Юрию Чебану всего 0,006 секунды.

Российские байдарочницы Наталья Подольская, Елена Терехова, Наталья Лобова, Анастасия Панченко завоевали серебро в эстафете 4х200 м. Первое место досталось Польше, третье – Белоруссии. Также россиянки Наталья Марасанова и Олеся Ромасенко принесли в последний день чемпионата бронзу в каноэ-двойке на 500 м.

Ссылки по теме

Напомним, 6 августа на обновленном канале в Крылатском стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены будут соревноваться в 12 олимпийских и 17 неолимпийских дисциплинах.

Перед соревнованиями в течение нескольких лет проводили серьезную реконструкцию Гребного канала в Крылатском, которая состояла из двух этапов. На первом этапе в 2011- 2012 годах были построены финишная вышка, раздевалки, душевые кабины и блоки административных помещений.

Кроме того, появились два соединительных канала на отметках 600 и 1100 метров от линии финиша; установлены монорельсы для съемки и новое информационное табло, а также реконструирована газовая котельная.

Второй этап реконструкции проходил в 2014 году. Так, построены новые дистанционные домики, общежитие на 100 мест, гостиница, ангар для хранения катеров и возведены три новых дистанционных вышки. В ходе реконструкции были восстановлены шесть теннисных кортов и телевизионная дорога, выполнено благоустройство территории.

"Гребной канал всегда был гордостью Москвы, но с 1980-х годов пришел в достаточно непрезентабельный вид. Поэтому за последние три года мы провели коренную реконструкцию. Теперь Гребной канал является одним из лучших в мире сооружений для проведения чемпионатов мира по гребле", - отметил Сергей Собянин.

Канал сооружен по проекту архитектора Кузьмина и инженера Васильева в 1972–1973 годах к Чемпионату Европы по академической гребле (отсюда и название канала).

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать