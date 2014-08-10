Российские спортсмены заняли второе место на чемпионате мира по гребле

В Москве завершился первый в истории России чемпионат мира по гребле

В Москве завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, российские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете, передает Агентство "Москва". Всего на этих соревнованиях россияне завоевали 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

На домашнем чемпионате 10 августа, в день основных финалов, как и накануне, российские спортсмены завоевали две золотых медали. Каноисты Иван Штыль, Николай Крайтор, Алексей Коровашков, Николай Липкин завоевали золото чемпионата мира в эстафете 4х200 м. Кроме того, Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали второе золото на регате в каноэ-двойке на дистанции 200 м. Они опередили немцев на 0,356 секунды. Бразильцы замкнули призовую тройку.

Алексей Коровашков также стал серебряным призером в каноэ-одиночке в спринте, уступив в борьбе за золото украинцу Юрию Чебану всего 0,006 секунды.

Российские байдарочницы Наталья Подольская, Елена Терехова, Наталья Лобова, Анастасия Панченко завоевали серебро в эстафете 4х200 м. Первое место досталось Польше, третье – Белоруссии. Также россиянки Наталья Марасанова и Олеся Ромасенко принесли в последний день чемпионата бронзу в каноэ-двойке на 500 м.

Напомним, 6 августа на обновленном канале в Крылатском стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены будут соревноваться в 12 олимпийских и 17 неолимпийских дисциплинах.

Перед соревнованиями в течение нескольких лет проводили серьезную реконструкцию Гребного канала в Крылатском, которая состояла из двух этапов. На первом этапе в 2011- 2012 годах были построены финишная вышка, раздевалки, душевые кабины и блоки административных помещений.

Кроме того, появились два соединительных канала на отметках 600 и 1100 метров от линии финиша; установлены монорельсы для съемки и новое информационное табло, а также реконструирована газовая котельная.

Второй этап реконструкции проходил в 2014 году. Так, построены новые дистанционные домики, общежитие на 100 мест, гостиница, ангар для хранения катеров и возведены три новых дистанционных вышки. В ходе реконструкции были восстановлены шесть теннисных кортов и телевизионная дорога, выполнено благоустройство территории.

"Гребной канал всегда был гордостью Москвы, но с 1980-х годов пришел в достаточно непрезентабельный вид. Поэтому за последние три года мы провели коренную реконструкцию. Теперь Гребной канал является одним из лучших в мире сооружений для проведения чемпионатов мира по гребле", - отметил Сергей Собянин.

Канал сооружен по проекту архитектора Кузьмина и инженера Васильева в 1972–1973 годах к Чемпионату Европы по академической гребле (отсюда и название канала).