Для инвалидов приспособят 90 процентов общественных зданий в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы планируют до 2016 года приспособить около 90 процентов общественных зданий в городе для людей с ограниченными возможностями, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главу департамента соцзащиты населения Владимира Петросяна.

По его словам, в прошлом году для маломобильных граждан было оборудовано 1,8 тысячи общественных зданий, или 78 процентов от общего числа.

Петросян добавил, что в прошлом году департамент соцзащиты проверили условия жизни и нужды 210 тысяч человек, среди которых одинокие труженики тыла, инвалиды первой группы, а также малообеспеченные многодетные семьи.

Он отметил, что в текущем году планируют проверить условия жизни почти 300 тысяч москвичей льготных категорий.

Кроме того, глава департамента сообщил, что в 2013 году 84 процента инвалидов из числа нуждающихся воспользовались услугами реабилитации. Свыше 130 тысяч инвалидов получили технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия. Также в прошлом году в Москве было создано более 2,5 тысячи рабочих мест для инвалидов.

Добавим, москвичи могут ознакомиться со списком зданий, уже приспособленных для маломобильных граждан, на портале "Открытые данные".