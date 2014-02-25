Форма поиска по сайту

25 февраля 2014, 14:17

Общество

Для инвалидов приспособят 90 процентов общественных зданий в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы планируют до 2016 года приспособить около 90 процентов общественных зданий в городе для людей с ограниченными возможностями, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главу департамента соцзащиты населения Владимира Петросяна.

По его словам, в прошлом году для маломобильных граждан было оборудовано 1,8 тысячи общественных зданий, или 78 процентов от общего числа.

Петросян добавил, что в прошлом году департамент соцзащиты проверили условия жизни и нужды 210 тысяч человек, среди которых одинокие труженики тыла, инвалиды первой группы, а также малообеспеченные многодетные семьи.

Он отметил, что в текущем году планируют проверить условия жизни почти 300 тысяч москвичей льготных категорий.

Кроме того, глава департамента сообщил, что в 2013 году 84 процента инвалидов из числа нуждающихся воспользовались услугами реабилитации. Свыше 130 тысяч инвалидов получили технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия. Также в прошлом году в Москве было создано более 2,5 тысячи рабочих мест для инвалидов.

Добавим, москвичи могут ознакомиться со списком зданий, уже приспособленных для маломобильных граждан, на портале "Открытые данные".

соцзащита инвалиды Владимир Петросян социальная сфера семейная и молодёжная политика

