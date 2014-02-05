В соцучреждения Москвы в морозы переночевали 2,2 тыс. бездомных

Фото: ИТАР-ТАСС

В январе 2014 года в столичные социальные учреждения на ночлег поступило 2207 человек, из которых 1376 человек были доставлены мобильной службой социальной помощи бездомным гражданам "Социальный патруль", сообщает пресс-служба департамента соцзащиты Москвы.

Всего за январь в Москве было выявлено почти 5 тысяч граждан, занимающихся бродяжничеством (9% - бывшие жители Москвы, 7% - из Московской области, 68% - из регионов России, 16% - иностранцы). Из них 315 человек получили доврачебную медицинскую помощь на месте, 1076 - доставлены в санпропускники, 1376 - в социальные учреждения, а 100 граждан переданы сотрудникам полиции.

Кроме того, к сотрудникам мобильных пунктов службы "Социальный патруль" обратились более 3,4 тысяч человек, в службу поступило почти 400 вызовов, из которых 211 были связаны с нахождением бродяг в метрополитене.

Напомним, что в конце января в Москве первый пункт обогрева бездомных открылся на Николоямской улице. Одновременно он сможет принять до 50 человек. В шатре работают электрогенераторы и несколько мобильных душевых кабин, где люди смогут помыться и сменить одежду.

Стоит отметить, что столичные власти также намерены ввести обязательную регистрацию и медицинское обследование для людей без определенного места жительства.