Хуснуллин: Мы хотим максимально сохранить исторический облик Москвы

Фото: M24.ru

Почти за 3 года своей работы так называемая "сносная комиссия" приняла порядка 2 тысяч градостроительных решений. 90 процентов из них члены рабочей группы приняли единогласно, сообщил журналистам председатель комиссии Марат Хуснуллин.

"90 процентов решений, которые принимает наша комиссия, она принимает единогласно", - рассказал Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра столицы отметил, что в состав комиссии входят, как члены правительства, архитекторы, историки архитектуры, так и представители общественных организаций. "Мы стараемся максимально сохранить историческую составляющую города", - добавил Марат Хуснуллин. По его словам, одна из главных задач комиссии - это объективное принятие решений по вопросам сноса или сохранения памятников.

"К сожалению, градостроительная деятельность становится полем для политической спекуляции и экономического шантажа", - сообщил заммэра.

Марат Хуснуллин добавил, что это стало системной проблемой, с которой необходимо бороться.

Комиссия при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия была образована в октябре 2011 года.