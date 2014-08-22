Застройщиков, разобравших дом на Тверской, привлекут к ответственности

Фото: www.archnadzor.ru

Компания-застройщик, которая незаконно снесла фасад исторического особняка по адресу дом 22 на 1-й Тверской-Ямской улице, не получала разрешения на снос фасада и будет привлечены к административной ответственности, сообщили M24.ru в департаменте культурного наследия.

Доходный дом был перестроен из более старого здания в 1905 году по заказу купцов Прошиных. В Мосгорнаследии объяснили, что постройка не имела статуса культурного наследия, но считалась объектом историко-градостроительной среды и ценным образцом московского модерна. Однако охранного статуса не получила.

В ноябре 2012 года рабочая группа "сносной" комиссии при Правительстве Москвы рассматривала возможность перестройки дома Прошиных под гостиничный комплекс. Рабочая группа признала возможность реконструкции с частичной разборкой здания, однако одобренный проект предусматривал обязательное сохранение главного фасада, выходящего на Тверскую-Ямскую улицу. Но заказчик строительных работ, ООО "Компания Миретта", и подрядчик ООО "ТСА" нарушили ограничения и без согласования с властями полностью разобрали особняк.

Как сообщили в Мосгорнаследии, "организована работа по привлечению застройщика к административной ответственности за нарушение правил работы в охранных зонах памятников". Кроме того, в пятницу представители департамента попросили Мосгосстройнадзор и Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы проверить, возможно ли отозвать выданные разрешения на строительные работы и предъявить к застройщику штрафные санкции.

Напомним, что дом Прошиных признали аварийным в 2005 году. Позднее "сносная комиссия" дважды рассматривала вопрос о реконструкции здания и приняла решение, что дом может быть разобран частично. Перестройка особняка началась в 2013 году, но весной того же года ОАТИ остановило работы, поскольку строители не смогли предъявить необходимые разрешения на демонтаж, а строительная площадка была огорожена с нарушениями. Позже девелоперы получили ордер на ручную разборку здания, действующий с 15 июня 2013 года.

В период с 18 по 20 августа за фальшфасадом, натянутым поверх старинных стен здания, незаметно проводился демонтаж. 22 августа 2014 года общественники заявили, что снос дома Прошиных является самой крупной утратой Москвы со времен сноса "Военторга", на улице Воздвиженке в 2003 году.

Фото: www.archnadzor.ru

Как рассказал Владимир Хутарев-Гарнишевский, председатель совета московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), здание выполнено в стилистике ар-деко, с применением интересных приемов оформления фасадов. Имеется в виду фриз в технике сграффито характерной для европейского модерна начала прошлого столетия с полихромным изображением цветов. "Потеря для города ощутима, - заявил Хутарев-Гарнишевский, - даже если фасад особняка восстановят в первоначальном виде, это будет уже другая постройка, а ценность представляет именно подлинное здание".

По словам Хутарева-Гарнишевского, эта история ярко иллюстрирует другую, более масштабную проблему: отсутствие четких критериев, по которым те или иные объекты получают статус памятников культурного наследия. Сейчас трудно разобраться, на каких основаниях одни старинные здания признаются представляющими архитектурную и историческую ценность, а другие – не признаются. Глава московского отделения ВООПИК считает, что единственный способ предотвратить в будущем схожие ситуации: ввести в столице мораторий на снос дореволюционной застройки. "Все дореволюционные здания так или иначе представляют художественную, архитектурную или историческую ценность, они все возводились не по типовым, а по уникальным проектам, – подчеркнул эксперт. – Сейчас в столице есть еще несколько исторических построек, которые не являются памятниками: например, госпиталь времен Первой мировой войны на Красноказарменной улице, который находится под угрозой сноса". Штрафы не решат проблему и не застрахуют старинные дома от действий недобросовестных застройщиков.