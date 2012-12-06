На Арбате продолжится строительство многофункционального центра

"Утро":Строительство многофункционального центра на Арбате продолжится

Многофункциональный центр на месте дома Мельгунова на Арбате будет достроен, но после укрепления фундамента соседних зданий.

Новое здание пятиэтажным и с подземной парковкой. Все работы планируется закончить летом 2014 года. Также будут отреставрированы фасады зданий под номерами 24 и 26, и строители вернут исторический облик дому №39, в котором была женская гимназия и кинотеатр "Ампир".

Напомним, в августе разгорелся скандал – несмотря на предписание Мосгорнаследия, дом Мельгунова начали сносить. При этом он не был включен в список памятников, однако находился в охранной зоне.