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ЧП

06 августа 2012, 20:09

Жителям дома в Вешках предоставят временное жилье

снос Вешки чп

В Мытищинском районе снесут более 30 незаконно строящихся многоэтажек. Список домов опубликован на сайте администрации города Мытищи. Все указанные здания оказались самостроем

Жильцам снесенного многоквартирного дома в поселке Вешки Мытищинского района будет оказана юридическая помощь и предоставлено временное жилье. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра правительства Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Александра Когана.

В сентябре 2011 года Мытищинский городской суд обязал собственника незаконно возведенного строения снести его за свой счет, однако требование суда выполнено не было. 1 августа 2012 года судебные приставы, несмотря на протесты жильцов, начали демонтаж 60-квартирного дома. В ответ некоторые жители объявили голодовку и разбили палаточный лагерь.

Выяснилось, что у собственника дома в регионе девять проблемных объектов, подлежащих сносу. Они расположены в Мытищинском, Ленинском, Одинцовском районах и Балашихе.

"Дома строятся без проектной документации, без соблюдения регламентов, не пригодны и даже опасны для проживания. И там никогда не будет никакой инфраструктуры, включая газо- и водоснабжение. Жильцы никогда не смогут в них зарегистрироваться и оформить право собственности на свои квартиры", - сообщил Коган.

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