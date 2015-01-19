В Москве снизились цены на жизненно необходимые лекарства

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Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) зарубежного производства в Москве в декабре снизились на 2,16 процента. Отечественные лекарства подешевели на 1,33 процента. Стоимость препаратов снизилась после изменения оптовых цен, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Росздравнадзора.

При этом в области заграничные лекарства подорожали на 0,47, а российские - на 1,71 процента.

По данным ведомства, изменения коснулись, в основном, цен на лекарства стоимостью от 50 до 500 рублей.

"Динамика уровня закупочных цен на ЖНВЛП в Москве отрицательная и составляет минус 1,73 процента, динамика розничной стоимости минус 2,03 процента, а фактических отпускных цен минус 0,83 процента. Динамика этих же данных в Московской области положительная и составляет 1,74 процента по закупочным ценам, 0,19 процента по розничной стоимости и 0,24 процента по фактическим отпускным ценам", - сказал собеседник агентства.

Перечень жизненно необходимых лекарств утверждается Правительством России. В список входит около 600 препаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также для пациентов после трансплантации органов и (или) тканей. Кроме того, перечень включает лекарства, назначаемые по решению врачебных комиссий медицинских организаций. С помощью списка государство регулирует цены на лекарственные средства. Перечень жизненно необходимых лекарств утверждается Правительством России. В список входит около 600 препаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также для пациентов после трансплантации органов и (или) тканей. Кроме того, перечень включает лекарства, назначаемые по решению врачебных комиссий медицинских организаций. С помощью списка государство регулирует цены на лекарственные средства.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень жизненно важных медикаментов на 2015 год. Список лекарств увеличился на тридцать пунктов. Документ вступит в силу с 1 марта 2015 года.

В новый перечень вошли несколько инсулинов и сахароснижающих для диабетиков, лекарства от тяжелых заболеваний почек и дыхательной системы, а также костной ткани. Кроме того, в перечень впервые включен ряд дорогостоящих препаратов для лечения орфанных и жизнеугрожающих заболеваний. В этом году список в первый раз составляли из медикаментов с доказанной клинической эффективностью.

Напомним, в декабре 2014 года Дмитрий Медведев потребовал не допускать роста цен на отечественные лекарства в стране а также их дефицита.