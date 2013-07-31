Матвеевский рынок снесут после стычки торговцев с полицейскими

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Матвеевский рынок в Москве снесут к 1 января 2015 года. Такое решение приняла префектура Западного административного округа столицы, передает ИТАР-ТАСС.

В рамках федеральной программы по ликвидации открытых рынков будут закрыты еще четыре торговые площадки. Таким образом, к 2015 году на территории ЗАО останутся только Дорогомиловский, Кунцевский и Крылатский рынки.

Напомним, в минувшие выходные около Матвеевского произошла стычка между торговцами и полицейскими. Около двух десятков выходцев из южных регионов пытались отбить у стражей порядка мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка. В результате был тяжело ранен оперативник угрозыска Антон Кудряшов.

По подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов был задержан Магомед Расулов, незаконно торговавший арбузами. Никулинский суд Москвы во вторник санкционировал заключение его под стражу на два месяца. До 27 сентября арестована также жена уроженца Дагестана Халимат Расулова.

Между тем свыше тысячи человек задержаны на московских рынках за два дня операции по декриминализации обстановки в городе. Как отметили в полиции, оперативно-профилактические мероприятия на торговых площадках Москвы будут продолжены.