Гонщик Сурлье заявил, что был трезв в момент ДТП на Вернадского

Гонщик Сурлье заявил, что был трезв в момент ДТП

Предполагаемый виновник ДТП на Вернадского Григорий Сурлье утверждает, что во время происшествия в декабре 2012 года был трезв. В своих первых показаниях гонщик заявил, что не выпивал до совершения наезда.

По его словам, после аварии он бросил в салоне двоих приятелей и ушел. А прежде чем вернуться, якобы выпил около двухсот граммов виски. При этом врачи обнаружили у него в крови 0,9 промилле алкоголя.

Напомним, 27 декабря на проспекте Вернадского водитель, управляя автомобилем Subaru, насмерть сбил двух женщин. По горячим следам были задержаны 18-летний гонщик Роман Мавланов, пилот европейской команды Tech 1, и 17-летний Георгий Гиоев.

Позже задержали и третьего участника ДТП ‒ кандидата в мастера спорта по картингу 29-летнего Григория Сурлье. Предполагается, что именно он управлял автомобилем в момент аварии.

Сейчас следователи устанавливают, какова была скорость машины, а также почему водитель еще примерно полкилометра не сбрасывал скорость. Чтобы выяснить все обстоятельства ДТП, назначена автотехническая экспертиза. Она позволит определить исправность автомобиля.

По решению суда Сурлье заключен под стражу до 27 февраля.