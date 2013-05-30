Форма поиска по сайту

30 мая 2013, 19:15

Происшествия

Активиста Федерации автовладельцев Вадима Коровина допрашивает СК

Фото: twitter.com/carmenelse

Вадима Коровина, координатора Федерации автовладельцев России, доставили в ГСУ СКР по Московской области в рамках расследования наезда на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-секретарь Коровина Кармен Эрнандес.

Сначала по месту жительства задержанного был проведен обыск, после чего его повезли в СК.

"У Коровина изъяли электронную технику и прихватили листовки по 6 мая", - пишет Эрнандес.

Как сообщал M24.ru, впервые Коровин был задержан 24 мая, инцидент произошел на Рублево-Успенскому шоссе. Коровин не предоставил преимущество машине ГИБДД, которая ехала со включенным спецсигналом, после чего совершил наезд на дежурившего на трассе инспектора, который пытался его остановить.

После этого Коровин задел автомобиль ГИБДД и попытался скрыться по встречной полосе, но был задержан.

следствие Вадим Коровин мо

