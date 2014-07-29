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Следствие

29 июля 2014, 18:04

Группу медработников подозревают в хищении нескольких миллионов рублей

следствие уголовные дела УВД медики хищения средств

В ЮВАО задержаны подозреваемые в афере с медкартами

Сотрудники УВД по Юго-Восточному округу выявили хищение миллионов рублей бюджетных средств в одним из медицинских учреждений города. Об этом сообщила 29 июля пресс-служба столичного главка МВД России.

Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО удалось установить, что сотрудники учреждения, расположенного в зданиях в Юрьевском переулке и на Сормовской улице, несколько лет занимались хищением бюджетных денег, поступавших из территориального фонда обязательного медицинского страхования. Для этого медики вносили в карты и другую документацию ложные данные о гражданах, якобы обратившихся за консультациями к врачам-специалистам. Несуществующие больные "сдавали" дорогостоящие анализы и "проходили" исследования.

Фальсифицированные данные направлялись в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, откуда на счет учреждения начислялись деньги из госбюджета. Эти средства руководство учреждения расходовало по своему усмотрению, в том числе на денежные премии участвующим в фальсификациях медикам.

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Предполагается, что хищения по данной схеме принесли государству ущерб в миллионов рублей. В помещениях медучреждения и в квартирах подозреваемых провели серию обысков, в ходе которых были изъяты медицинские карты, бухгалтерские и другие документы. Полиция задержала 10 человек, а один из руководителей филиала учреждения был отстранен от должности. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Как сообщил в тот же день Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мошенничеством на протяжении восьми лет занимались руководители и сотрудники клинико-диагностического центра № 3. Однако руководитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения Элина Николаева сообщила агентству, что данный факт пока не подтвержден, и выводы можно будет делать только по результатам проверки, которую проводят сейчас правоохранительные органы.

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